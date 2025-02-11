حمدان بن محمد: لدينا طاقات عربية خلاقة وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الرابعة، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء الشباب العرب، ولفيف من صُنّاع القرار، والشباب العربي المبدع والمتميز وقادة مؤسسات العمل الشبابي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ(القمة العالمية للحكومات 2025)، شهدت فعاليات (منتدى القيادات العربية الشابة) بحضور 200 مشارك، والتقيت أعضاء مجلس إدارة (القيادات العربية الشابة) وجددنا ثقتنا بهم وبقدراتهم على الارتقاء بمنظومة العمل الشبابي العربي لآفاق جديدة، مع هدفنا باستقطاب 50 ألف شاب عربي للانضمام إلى هذه المبادرة.. كما شهدت جانباً من أعمال (الاجتماع العربي للقيادات الشابة) في نسخته الرابعة، والتي ينظمها مركز الشباب العربي، والتقيت عدداً من وزراء الشباب العرب وقيادات العمل الشبابي المشاركين».

وأضاف سموه: «لدينا طاقات عربية خلاقة، وشباب مبدع قادر على تحقيق الريادة العربية وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، هذه قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. فرهان سموه دوماً على الشباب».

ويعقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس المركز، ووزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات تمكين العمل الشبابي في المنطقة ومجموعة من النخب الشبابية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد تحت شعار: «صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية عالمي الأثر».

حضر الاجتماع، إلى جوار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كل من: وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي.

واستعرض الاجتماع أبرز المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في القطاعات المستقبلية، مع التركيز على دور الصناعة والابتكار وريادة الأعمال كعوامل رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الشباب العربي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى المشاريع العربية المشتركة في مجال بناء القدرات واستكشاف المواهب والاستثمار في الطاقات.

كما ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتحويل تحديات المنطقة العربية إلى فرص من خلال إعلاء صوت الشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرار وإعداد السياسات، وتبادل الخبرات والممارسات التي تتناسب مع المجتمعات العربية، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الانتماء والارتباط بالهوية واللغة العربية، والتمسُّك بالقيم الإنسانية والمواطنة الصالحة.

شهد الاجتماع مجموعة من المداخلات التفاعلية والجلسات الحوارية لمجموعة من الخبراء لتبادل التجارب حول تعزيز فرص استقطاب الشباب في القطاع الخاص وريادة الأعمال، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية من خلال التركيز على ثقافة الصناعة ودور الشباب كركيزة أساسية لتطورها في المنطقة العربية، والانتقال إلى مستوى عالمي من المنافسة.

كما تم الكشف عن نتائج دراسة مؤشر تنافسية الشباب العربي، وملخص اللقاءات التمهيدية التي سبقت الاجتماع العربي بمشاركة ممثلين من كل الدول العربية، ومختلف أطياف مجتمعات العمل الشبابي في المنطقة.

وتعتبر فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة التي ينظّمها مركز الشباب العربي بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بمثابة منصة سنوية تجمع العقول الشابة مع صُنّاع القرار لبحث الحلول المبتكرة، التي تعزز من تنافسية الشباب العربي وتمنحهم الفرصة للمشاركة الفعّالة في صياغة مستقبلهم، والمساهمة في تطوير اقتصاداتهم الوطنية، وتسهم في توطيد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توافر الفرص التي تتيح للشباب الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز الدور الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد المعرفي والرقمي.

. 200 مشارك في «منتدى القيادات العربية الشابة».

. الاجتماع ناقش المقترحات الخاصة بتحويل تحديات المنطقة العربية إلى فرص.