سلطان النيادي: الشباب قلب الحاضر وكل المستقبل

أكد وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، أن الشباب هم قلب الحاضر وكل المستقبل، وهم المحرك الأساسي للتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، حيث شدد على أهمية تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء المجتمعات.

وقال النيادي: "إن الشباب هم الركيزة الأساسية لمستقبل أوطانهم، والقيادة الرشيدة وضعت المجتمع في صدارة الأولويات، حيث أعلنت عام 2025 عاماً للمجتمع واختارت شعار يدًا بيد لترسيخ قيم التراحم، والمحبة، والتعاون، فالمجتمعات تُبنى بوحدتها، وقوة الأمم تبدأ من الأسرة."

ملامح الأجندة الوطنية للشباب

وأوضح أنه منذ تكليفه بملف الشباب قبل 13 شهرًا، حمل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي قال فيها: "نريد لشبابنا أن يكونوا جذورًا راسخة في وطنهم، وأعناقهم في السماء، ننهض بهم وتنهض بهم الأمم"، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية شكّلت ملامح الأجندة الوطنية للشباب، والتي ما زالت توجه استراتيجيات عمل مركز الشباب العربي.

وأضاف النيادي، أن الشباب هم جوهر الصناعة والإبداع، وأن التكنولوجيا رغم تأثيرها على بعض الوظائف، تفتح آفاقًا جديدة وتخلق فرصًا تعتمد على المهارات الإنسانية الفريدة، مؤكدًا أن الشباب هم صناع المستقبل وقادة التغيير وأساس التقدم.