قادة «السياحة» يبحثون تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تشارك نخبة من قادة قطاع السياحة ومسؤولي كبرى شركات السياحة والسفر العالمية، إلى جانب صناع القرار وأصحاب العقول والأفكار الإبداعية في هذا المجال، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنطلق في دبي.

ويستعرض المشاركون من قادة قطاع السياحة خلال جلسات القمة والمنتديات والحوارات التفاعلية، التحولات التي يشهدها القطاع، وواقع ومستقبل السياحة وفرص النمو الممكنة فيها، في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها العالم، ويبحثون سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المجتمعات المحلية، لتمكين الاستثمارات في السياحة المستدامة.

ويتناول قادة القطاع السياحي في حواراتهم تأثير الذكاء الاصطناعي في السياحة، ودوره في تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وتراعي الحفاظ على التنوع الطبيعي والحد من التأثيرات السلبية على المناخ، وأهمية الابتكار في تجربة المسافرين من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيقات الحجز الذكية، وتحليل بيانات المسافرين لتقديم خدمات أكثر تخصصاً وكفاءة، بما يسهم في تعزيز إدارة الموارد السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة رضا العملاء.

ومن أهم قادة قطاع السياحة المشاركين في القمة العالمية للحكومات وزيرة السياحة اليونانية، أولغا كيفالوجياني، ورئيس مجلس الإدارة لشركةSix Flags، سليم بسول، والرئيس التنفيذي السابق في Booking.com، جيليان تانز، والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، أيمن المؤيد، والشريك والرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق 25 Hours، كريستوف هوفمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة EHL، ماركوس فينتزن.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً، رئيس فنادق ماريوت الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ساتيا أناند، ورئيس العمليات العالمية لفنادق ومنتجعات فورسيزونز، راينر ستامفر، ورئيس مجلس الإدارة لفنادق إيونيان أخيليس كونستانتاكوبولوس، وعميد كلية إدارة الأعمال الفندقية EHL، أخيم شميت، والرئيس التنفيذي لنادي هونغ كونغ للفروسية، وينفريد إنجلبرت بريسيغس، ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة EHL، كارول آكرمان، والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق سوفيتيل، مود بايلي، وعضو مجلس الإدارة في هيئة السياحة الغانية، دينتا آمواتنغ، ورئيس المجلس الاستشاري الدولي لكلية إدارة الأعمال الفندقية EHL، جوناثان تورياني.