حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمسمار

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مساء اليوم، في قاعة "البيت متوحد" بعجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة بعجمان، بمناسبة زفاف نجله "عبدالله" إلى كريمة ماجد سلطان المسمار.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما وتمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة داعيين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين.

تخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج المتنوعة.