مرصد الختم الفلكي يسجل رقماً قياسياً برصد أقرب هلال من الشمس

نجح مرصد الختم الفلكي في تسجيل رقم قياسي في رصد الهلال على مستوى العالم الإسلامي بتصوير أقرب هلال من الشمس.

تم ذلك أثناء تجربة معدات وبرامج جديدة مخصصة لرصد الهلال، حيث كان ذلك في رصد الهلال المتناقص (لآخر شهر رجب) يوم 29 يناير الماضي.

بدأ الرصد في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت الإمارات عندما كان الهلال على بعد 5.3 درجة عن الشمس وازدادت صعوبة رؤيته مع مرور الوقت لاقترابه من الشمس قبيل المحاق إلى أن كانت آخر رؤية له في الساعة 15:52 وهو على بعد 4.4 درجة فقط من الشمس.

وتعد هذه المسافة صغيرة جدا بحيث لا تمكن رؤية مثل هذه الأهلة سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب وهي ممكنة فقط من خلال تقنية التصوير الفلكي باستخدام معدات متقدمة بحيث يمكن رؤية الهلال في وضح النهار ولا يمكن ذلك بالوسائل الأخرى. علما أنه إذا تمت رؤية الهلال نهارا باستخدام هذه التقنية فإن رؤيته بعد غروب الشمس باستخدام نفس الوسيلة تكون أكثر سهولة.

وعلى الرغم من أن بعض الأهلة في الصور قد يصعب تمييزها فإن الصور الأصلية للهلال وبالنظر لها مباشرة من خلال شاشة الحاسوب ومقارنتها مع الصور السابقة واللاحقة فإنها تبدو بشكل واضح.