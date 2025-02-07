29 مليون مستفيد من مبادرات «طرق دبي» خلال 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيق إنجاز مجتمعي وإنساني بارز خلال عام 2024، حيث نفذت 63 مبادرة على المستويين المحلي والدولي، استفاد منها نحو 29 مليوناً و224 ألف شخص.

وشملت المبادرات دعم الأيتام والأسر المتعففة وأصحاب الهمم داخل الدولة، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للمحتاجين خارج الإمارات، استجابة للأحداث الدولية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، أن الهيئة تواصل ترسيخ القيم المؤسسية والإنسانية وتطبيق التوجهات الاستراتيجية، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، لما فيه من بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ولفت إلى أن مبادرات الهيئة شملت حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 29 مليون شخص، ودعم المتضررين من المنخفضات الجوية، حيث نفذت الهيئة مبادرة توزيع الوجبات في محطات المترو خلال منخفض الهدير، واستفاد منها 1800 شخص في المرحلة الأولى، وارتفع العدد إلى 3300 بعد تمديد الحملة.

وعن مبادراتها الخيرية شاركت الهيئة في حملة «الإمارات معك يا لبنان»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب دعم حملة «سقيا الماء»، ونشاطات دعم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، من خلال توفير وسائل النقل للمشاركين.

وأطلقت الهيئة مبادرات رمضانية مثل «البعيد يقرب»، بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، لتوفير خدمة الاتصال المجاني في محطات المترو، ومبادرة «وسيلة خير» التي دعمت نحو 8000 شخص من سائقي الحافلات والشاحنات والعاملين في قطاع النقل، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني على 2540 مستفيداً، ومبادرة «إفطار صائم» مع جمعية بيت الخير التي استفاد منها 60 ألف شخص.

واهتمت الهيئة بمبادرات تكفل الأطفال وكبار السن، حيث قدّمت مبادرة «كسوة العيد» ملابس جديدة للأطفال، بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، والهلال الأحمر الإماراتي، كما تم توزيع العيديات على طلبة المدارس الأهلية، وتنظيم رحلات ترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان، إضافة إلى تنظيم رحلة خاصة لكبار المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.

ونظمت الهيئة فعاليات ثقافية متعددة، أبرزها جلسات تثقيفية ضمن شهر الإمارات للقراءة، استفاد منها 5000 موظف وأفراد من عائلاتهم، ودعم مهرجان طيران الإمارات للآداب بتوفير وسائل النقل لضيوف المهرجان.

وشاركت الهيئة في إضاءة معالم الإمارات، وتصميم عروض خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، وإحياء ذكرى يوم الشهيد ويوم العلم، إلى جانب دعم حملة «زايد وراشد» لتعزيز الإرث التاريخي، والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لكبار السن، ويوم الطفل العالمي، واليوم العالمي للغة العربية، ويوم العمال.

كما أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم من خلال دعم سباق النور لدمجهم في المجتمع، الذي استفاد منه 4000 شخص، وتقديم الدعم المالي لفعاليات النادي الصيفي لأصحاب الهمم في نادي دبي، إلى جانب دعم البطلة الإماراتية، سهام الرشيدي، وتنظيم ورش تعليمية حول لغة الإشارة وفنون الطهي، والمشاركة في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024» لاستعراض أحدث التقنيات والخدمات المخصصة لهم.