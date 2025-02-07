«إسلامية دبي» و«دبي للمستقبل» تطلقان «100 مصمم للمستقبل»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، برنامج «100 مصمم للمستقبل»، الأول من نوعه في مجال تأهيل موظفي الدائرة من القيادات والمتخصصين في مجالات الهندسة والإفتاء والوعظ والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة التحولات المستقبلية.

ويهدف برنامج «100 مصمم للمستقبل» إلى تمكين المشاركين من استشراف المستقبل، وتصميم حلول مبتكرة تدعم استدامة الخدمات الحكومية، وتعزز مرونة العمل المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تضمن تطوير المهارات الاستراتيجية للموظفين، من بينها استشراف التوجهات المستقبلية، وتحليل تأثيراتها في العمل الحكومي، إضافة إلى تطوير حلول استباقية لتعزيز استدامة الخدمات، وتعزيز ثقافة الابتكار والتكيف مع المتغيرات، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة عالية، كما يعتمد البرنامج على أدوات وتقنيات مبتكرة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة، لتطوير مشروعات ومبادرات مستقبلية تحقق قيمة مضافة للعمل الحكومي.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد درويش المهيري، أن إطلاق «100 مصمم للمستقبل» يشكّل نقلة نوعية في بناء كفاءات حكومية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على تبني منهجيات حديثة في تطوير قدرات موظفيها، وتعزيز التفكير الاستراتيجي لديهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقديمها بأساليب تتماشى مع التوجهات المستقبلية لحكومة دبي.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يعكس الالتزام المشترك بدعم الابتكار الحكومي، وترسيخ أسس الاستعداد الاستباقي للمتغيرات، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تسلط الضوء على أهمية تكامل المعرفة الدينية مع أدوات استشراف المستقبل، ما يعزز القدرة على تقديم خدمات مستدامة ومبتكرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن البرنامج يسهم في تمكين الموظفين من تبني نهج استباقي في استشراف التحديات واستغلال الفرص المستقبلية، ما يدعم ريادة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي.

• «البرنامج» يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة، لتطوير مشروعات ومبادرات مستقبلية، تحقق قيمة مضافة للعمل الحكومي.