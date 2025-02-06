بلدية دبي تحصد 62 جائزة ريادية خلال 2024

حصدت بلدية دبي العام الماضي 62 جائزة ريادية توجت من خلالها جهودها المتميزة في تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة ضمن قطاعات حيوية في مجالات العمل البلدي والتي عززت رؤيتها لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تعمل على جعل دبي مدينة رائدة في الاستدامة والجاذبية وجودة الحياة.

وتعكس هذه الجوائز التزام البلدية بمحاور عملها الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء مجتمعات آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع مع تعزيز الخدمات العامة والبنية التحتية لضمان بقاء دبي إحدى أكثر مدن العالم جودة للحياة والحفاظ على منظومة البيئة والصحة والسلامة والغذاء وتحقيق الريادة في مجال الأنظمة الغذائية المتطورة وتطوير منظومة التخطيط الحضري المستدام وقطاع البناء والتشييد إضافةً إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي وإدارة المرافق الترفيهية الجاذبة.