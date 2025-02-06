حاكم الفجيرة يأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة 20% اعتباراً من 1 فبراير الجاري

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بزيادة رواتب موظفي حكومة إمارة الفجيرة المحلية بنسبة 20‎‎% اعتبارا من الاول من فبراير الجاري.

ويأتي هذا القرار من قبل سموه بقصد دعم الاستقرار الوظيفي للعاملين مما ينعكس ايجابا على أداءالمؤسسات المحلية.

كما ان هذا القرار ينسجم مع رؤية حكومة الفجيرة لتقديم اشكال الدعم للعاملين بما ينسجم مع تخفيف الاعباء المالية والحياتية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وتنسجم هذه الزيادة مع رؤية حكومة الفجيرة في توفير بيئة عمل محفزة، تواكب تطلعات التنمية المستدامة، وتعزز من كفاءة وإنتاجية الكوادر الحكومية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

كما تتبنى حكومة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، ورفع جودة الحياة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها .