«الشؤون الإسلامية» تعتمد أسماء 6228 حاجاً لموسم 2025

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أسماء 6228 حاجاً لموسم الحج هذا العام 1446/2025، في إطار استعداداتها المبكرة لضمان سلاسة وسهولة أداء شعيرة الحج.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تمكين حجاج الدولة من القيام بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد بسلاسة ويسر، بما يلبي احتياجاتهم ويُرضي طموحاتهم، ويساعدهم على التحضير لهذه الشعيرة في أجواء إيمانية مطمئنة.

ويعد هذا الرقم المعتمد هو الحصة المخصصة لدولة الإمارات من قبل الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وتتميز عملية الفرز هذا العام بأن 5648 حاجاً (أي ما يعادل 91% من العدد الكلي) يؤدون فريضة الحج للمرة الأولى، أما البقية وهم 580 حاجاً فيمثلون المحارم والمرافقين بنسبة 9%، إضافة إلى ذلك تم تخصيص 62 تصريحاً إضافياً بنسبة 1% لأعضاء مكتب شؤون الحجاج المشرف على الحجاج، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات، ومتابعة شؤونهم خلال أداء المناسك.

وأكدت الهيئة أن إجراءات القبول والاعتماد تمت وفق آليات دقيقة ونظام حوكمة متطور، من خلال برنامج الفرز الآلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018، وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، موضحة أن عدد الذين سجلوا للحج عبر قنوات الهيئة الرسمية بلغ نحو 60 ألفاً و248 متعاملاً، منهم 51 ألفاً و732 متعاملاً لم يسبق لهم الحج، ودعت الهيئة جميع الحجاج الذين تم اعتمادهم إلى متابعة قنواتها ومنصاتها الرقمية للاطلاع على برامج الهيئة، واختيار الحملات التي تناسبهم، مؤكدة استعداد مكتب شؤون حجاج الدولة لتقديم أفضل الخدمات.

من ناحية أخرى، اعتمدت الهيئة مبلغ 222 مليوناً و107 آلاف و67 درهماً من أموال الزكاة للمستحقين لها، بنهاية العام الماضي 2024، استفاد منها نحو 11 ألفاً و525 عائلة ضمن 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية المعتمدة لفريضة الزكاة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، حرص الهيئة على الشفافية في اعتماد مبالغ الزكاة، وتوزيعها وفق لوائح معتمدة لصرف الزكاة ومُحَدّثة باستمرار، ومبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجان متخصصة مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تنظر وتبتُّ في الحالات المتقدمة للمساعدة، وكشف الدكتور الدرعي عن زيادة 10% في المبلغ المعتمد عن العام الذي قبله، مؤكداً اهتمام الهيئة بدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طوال أيام السنة، بالتنسيق والتواصل مع الجهات المختصة ذات الصلة.