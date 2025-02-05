منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم بقصر الوطن في أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتبادل سموه، وأحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من كبار المسؤولين.