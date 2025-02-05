"قضاء أبوظبي" يعقد 602 ألف جلسة محاكمة عبر "الاتصال المرئي"

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أنها حققت إنجازاً نوعياً جديداً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و34 يوماً في محاكم الاستئناف خلال العام الماضي 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة لتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية العالمية للإمارة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد اليوم عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان "إنجازات رائدة لعدالة تستشرف المستقبل"، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة القضاء لترسيخ منظومة قضائية وعدلية رائدة، ترتكز على الإبداع والابتكار والتميز في تقديم الخدمات.

إنجازات مهمة

وأوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء-أبوظبي، عبدالله سيف زهران، أن عام 2024 شهد العديد من الإنجازات المهمة، التي تجسد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة.

واستعرض عبدالله زهران أبرز الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء خلال عام 2024، والإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ منظومة قضائية متطورة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبني الحلول الرقمية، ودعم التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأشار عبدالله زهران، إلى أن إحصائيات العام الماضي لكافة المحاكم والدوائر في أبوظبي بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، أظهرت ارتفاع عدد الدعاوى المحالة من القيد والتحضير العام الماضي بنسبة 25.18%، حيث بلغت 265 ألف و 458 دعوى، مقارنة بالعام 2023 والتي بلغت 212 ألف و 61 دعوى، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن الدائرة نجحت في المحافظة على نسبة فصل بلغت 98.73%.

تقرير أداء العمليات الحيوية

إلى ذلك، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة في 2024، إنجاز أكثر من 916 ألفاً و510 طلبات قضائية عن بُعد، موزعة على 804 آلاف و839 طلباً أمام المحاكم، و111 ألف و671 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 602 ألف و568 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية.

وفيما يتعلق بخدمات محكمة مسائل الأسرة المدنية في 2024، بلغ عدد معاملات الزواج المدني 14 ألفاً و974 معاملة، بزيادة 27% مقارنة بعام 2023، إلى جانب 5446 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية، بزيادة 83% مقارنة بالعام السابق.

كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 31 ألفاً و902 أمر جزائي، إضافة إلى 181 ألفاً و603 أحكام جزائية، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 234 ألفاً و215 قضية.

وفيما يخص خدمات الكاتب العدل والتوثيقات، أظهر التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي لعام 2024، إنجاز 84 ألفاً و183 معاملة للكاتب العدل العام، بزيادة 6% مقارنة بعام 2023، و64 ألفاً و281 معاملة توثيق، و17 ألفاً و672 معاملة للكاتب العدل الخاص، بزيادة 16.7%.

وكشف التقرير السنوي للدائرة، عن انخفاض شكاوى المتعاملين خلال 2024، بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق، بفضل الإجراءات والخدمات الاستباقية التي تواصل دائرة القضاء تطويرها.