ارتفاع تدريجي للحرارة غدا وانخفاضها السبت المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا غدا، فيما يكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف ، وصحو إلى غائم جزئي.



ويشهد طقس الغد، رياحا جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس كما هي يومي الخميس والجمعة المقبلين، على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون صحو إلى غائم جزئي أحياناً، فيما يشهد يوم الجمعة المقبل، غبارا أحيانا في النهار، ويصبح غائما على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر ليلاً، وتشدد نشاط الرياح وتصل سرعته إلى 40 كم/س، مع اضطرار البحر تدريجيا غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة يوم السبت المقبل على بعض المناطق الشمالية والشرقية ، وانخفاض في درجات الحرار، واضطراب البحر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان