أمطار وانخفاض في «الحرارة» خلال فبراير

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر فبراير يُعدّ أحد أشهر فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، إذ تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال فبراير الجاري، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خصوصاً في النصف الثاني من هذا الشهر، على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتوقع أن تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال).

وتزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ووفقاً للإحصاءات، يراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 18°م و21°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23°م و28°م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فما بين 12°م و16°م. وشهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، هطول أمطار متفاوتة راوحت بين الغزيرة والمتوسطة إلى الخفيفة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أعلى مجموع كميات مسجلة كان على الغزلة 9.9 ملم وجبل مبرح 8.4 ملم وجبل جيس 7.6 ملم والمرجان 5 ملم وميناء صقر 2.5 ملم.

وسقطت، أمس، أمطار غزيرة مع حبات بَرَد صغيرة على حوشي والرحمانية (الشارقة) وأمطار غزيرة على غليلة، وسيح الحرف والمرجان والجزيرة الحمراء (رأس الخيمة)، والحلاة والطيبة (الفجيرة)، والصجعة والسيوح (الشارقة)، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العوير والخوانيج (دبي)، والذيد (الشارقة)، وأمطار متوسطة على شارع الشهداء وجزيرة الحمراء والرمس ومعيريض وجبل جيس، وجبل الرحبة أعسمة وأصفي (رأس الخيمة)، ودبا الفجيرة والخليية والباحة ووادي شيص والبليدة (الفجيرة)، والروضة (عجمان)، والبطائح (الشارقة)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع برق ورعد على مطار الشارقة الدولي، وخفيفة إلى متوسطة على المحترقة، والجريف ووادي سنا ووادي عبادلة ووادي السدر ومريض وثوبان والسيجي (الفجيرة)، ووادي كوب والعيم ومسافي وكدرا ودفتا (رأس الخيمة)، وجميرا وأم سقيم والصفا والقوز والبرشاء (دبي)، وكلباء (الشارقة).

وهطلت أمطار خفيفة على شعم، وجزيرة المرجان، وأذن (رأس الخيمة)، والسينية (أم القيوين)، والطويين والعقة وشرم والبدية ومناطق متفرقة من الفجيرة (الفجيرة)، ودبا الحصن وخورفكان (الشارقة)، وكورنيش الشارقة، والهير (العين)، وديرة (دبي).