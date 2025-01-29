محمد بن راشد: ندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي. أكمل المعرض خمسين عاماً.. وفي دورته الخمسين شاركت فيه وفود من 180 دولة .. بالإضافة ل3800 شركة تخصصية …

وأضاف سموه قائلاً "نشكر كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات … وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له .. ونتمنى للمعرض خمسين عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح".