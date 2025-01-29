«شرطة دبي» تسعد قلوب أمهات الخريجين بمبادرة تكريم استثنائية

نظمت أكاديمية شرطة دبي مبادرة «ملامسة قلب أم»، تقديراً وعرفاناً بجهود أسر الخريجين والخريجات للعام الدراسي 2024-2025، لاسيما الأمهات اللاتي كن خير سند ومُعين لأبنائهن في طريقهم نحو النجاح والتفوق، وذلك في سينما روكسي دبي.

وأكد مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، خلال كلمة ألقاها في الفعالية، أن مبادرة «ملامسة قلب أم» تأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2025 «عاماً للمجتمع»، وتفعيلاً للدور المجتمعي وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، كما أنها تعكس حرص شرطة دبي، بقيادة القائد العام الفريق عبدالله خليفة المري، على دعم التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة وحكومة دبي، وتجسيدها في صورة مبادرات إنسانية ومجتمعية هادفة.

وقال إن هذه المبادرة تمثل تجسيداً لاعتراف الأكاديمية بدور الأسر الفاعل في دعم أبنائهم، والمساهمة في تحقيقهم للتميز الأكاديمي والمهني، وإن هذه اللحظات الاستثنائية بين الخريجين وأسرهم تهدف إلى تكريم الأمهات، باعتبارهن الركيزة الأساسية لنجاح أبنائهن، وهي رسالة تقدير وعرفان لهذه الأسر التي لها دور محوري في دعم أبنائهم طوال سنوات الدراسة، وكانوا مصدر إلهام ومساندة لهم.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال أن تعزيز الأمن والأمان في الإمارة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية شاملة تتماشى مع إعلان القيادة الرشيدة بأن العام الجاري هو «عام المجتمع».

وأوضح أن المبادرات التي تطلقها شرطة دبي، مثل مبادرة «ملامسة قلب الأم»، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي.

ووجّه العميد الجمال كلمة شكر إلى أسر الخريجين والخريجات قائلاً: «مُبارك لكم هذا النجاح الذي ننتظره جميعاً، آباء وأمهات، ونشكر جهودكم وحرصكم على دعم أبنائكم وبناتكم حتى أصبحوا نماذج يُحتذى بها في التميز والتفوق والانضباط، وها أنتم اليوم تقطفون ثمرة هذا الجد والاجتهاد بالاحتفاء بهم ضمن حفل مهيب في أكاديمية شرطة دبي، فهنيئاً لكم هذا الإنجاز وهنيئاً لنا هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وبنات الوطن».

ولأن تكريم الأمهات هو تكريم للأسرة كلها، وجهت أكاديمية شرطة دبي دعوة لأمهات الخريجين والخريجات المتميزين للاحتفاء بهن في سينما روكسي بدبي، حيث قلد الخريجون أمهاتهم الميداليات، ومنحوهن دروع التفوق، تقديراً لهن وعرفاناً بجهودهن في توفير بيئة أسرية داعمة للتفوق والتميز، حفزت تفوق أبنائهن العلمي وعززت الإرادة على المثابرة والاجتهاد.

وعبّرت الأمهات الحاضرات عن فخرهن واعتزازهن بتخرّج أبنائهن، مثمنات دور شرطة دبي في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الروابط الأسرية.

. الخريجون بادروا خلال الحفل بتقليد أمهاتهم الميداليات، ومنحوهن دروع التفوق.