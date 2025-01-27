%34 نمو شركات النقل التجاري في دبي خلال 2024

كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، حقق مؤشرات أداء استثنائية عام 2024، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 9000 شركة، إلى 12 ألفاً و100 شركة، مسجلاً نمواً بنسبة 34%، مقارنة بعام 2023، كما زاد عدد المركبات المسجلة في قطاع النقل التجاري واللوجستي بأكثر من 100 ألف مركبة، ليصل إجمالي عدد المركبات إلى أكثر من 400 ألف، مسجلاً نمواً بنسبة 31%، مقارنة بعام 2023.

وأكد أن هذه النتائج جاءت في ظل تطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية، وتحسين خدمات الترخيص التجاري، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، إضافة إلى حزم المبادرات التطويرية لقطاع تأجير السيارات وغيرها، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للمال والأعمال والاقتصاد، وتطبيقاً لاستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 التي تستهدف مضاعفة الإسهام المباشر لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبني التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بـ75%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.

وقال إن قطاع أنشطة النقل التجارية يعد من القطاعات الحيوية والمهمة، ويشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة، واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.