خالد بن محمد وحمدان بن محمد يشهدان الإعلان عن مشروع «القطار فائق السرعة»  

بمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد في محطة الفاية.

ويُعدّ مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام، والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَين، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا المشروع الطموح يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية، وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.

وأشار سموّه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة المقبلة، التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية، التي تستشرف المستقبل، وتعتمد على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة، باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً، ووفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، وسيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً وجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية كافة.

وشدد سموّه على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى، تتمثّل في دعم البنية التحتية، والإسهام في تطوير بقية القطاعات الحيوية الأخرى، لاسيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة، تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «بمباركة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. شهدت إلى جانب أخي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الإعلان عن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، الذي سيتيح التنقل بين الإمارتين في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تبلغ 350 كلم في الساعة.. خطوة استراتيجية ومشروع رائد سيُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وسيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 145 مليار درهم في العقود الخمسة المقبلة، كما شهدنا الكشف عن الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات، بسرعته التي ستبلغ 200 كم/ساعة بمحطات أولية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة.. شكراً لفريق شركة قطارات الاتحاد بقيادة أخي ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على مشاريعهم النوعية في مجال النقل الذكي والمستدام والمبتكر.. بهذه المشاريع نعزز التواصل، ونختصر الوقت، ونقرب المسافات، ونصنع المستقبل، ونرتقي بجودة حياة المواطن والمقيم والزائر».

وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، وسيتيح القطار للأفراد سواء من سكان الدولة أو الزوّار سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

وسيكون للمشروع تأثير إيجابي في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خريطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميّز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية، ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يسهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.

وشهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع، ويضمن سيره بسلاسة، إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات المقبلة.

وعلى هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.

وقام سموّهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار الذي ستبلغ سرعته 200 كم/ ساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.

ويُعدّ الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً مهماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعّالة للركاب، تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.

وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسة في مختلف أنحاء الدولة.

4 محطات

كُشف خلال الحفل عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة، في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.

وتقع محطات الركاب، التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.

وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات، لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة، وتمتاز المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة، تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميّز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.

خالد بن محمد:

• المشروع يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز خدمات التنقل.

• القطار يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية.

حمدان بن محمد:

• بهذه المشاريع نعزز التواصل ونختصر الوقت ونقرب المسافات ونصنع المستقبل ونرتقي بجودة الحياة.

• المشروع سيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 145 مليار درهم في العقود الخمسة المقبلة.