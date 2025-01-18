حمدان بن محمد: دبي هي المستقبل.. والمستقبل هو دبي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «في أبريل 2024، أطلقنا خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي».

وأضاف سموه في منشور عبر حسابه على موقع «إكس» أمس، معلقاً على إطلاق شراكة استراتيجية بين شركة «جلف داتا هب» في دبي، وشركة «كيه كيه آر» العالمية: «اليوم، نحقق إنجازاً جديداً مع إعلان صندوق (KKR) العالمي عن استثمار خمسة مليارات دولار في شركة (جلف داتا هب) الإماراتية، التي انطلقت من دبي عام 2012.. يهدف هذا الاستثمار الأول من نوعه في المنطقة إلى توسيع منصات مراكز البيانات محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط».

وتابع سموه: «نتطلع إلى الترحيب بمزيد من شركاء النجاح في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ودفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة انطلاقاً من دبي.. لأن دبي هي المستقبل، والمستقبل هو دبي».

وكانت شركة «جلف داتا هب» في دبي، وشركة «كيه كيه آر» العالمية، أعلنتا بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، عن توقيع شراكة استراتيجية تقوم بموجبها صناديق تابعة لشركة «كيه كيه آر»، بالاستحواذ على حصة في «جلف داتا هب».

وتندرج هذه الصفقة في إطار استراتيجية «كيه كيه آر» للبنى التحتية العالمية، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الشراكة، التي تمثل واحداً من أكبر الاستثمارات الدولية في شركة مقرها دولة الإمارات، تلتزم الشركتان بتخصيص استثمارات إجمالية تتجاوز خمسة مليارات دولار، لتعزيز المكانة الرائدة لشركة «جلف داتا هب» في السوق، وتوسيع نطاق أعمالها وتطوير منصتها، والاستفادة من خبرتها كأول منصة في المنطقة، وإنشاء وتشغيل مراكز بيانات متطورة تلبي أعلى معايير الأداء والأمان، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعزز الشراكة مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، وتعكس ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية رائدة، تدعم استراتيجيات التنمية المستقبلية، وتعزز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر سلطان العلماء، أن المبادرات الرائدة والاستثمارات الاستراتيجية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، تجسد مكانتها الريادية العالمية في تسريع التحول الرقمي واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، وتترجم طموحها بأن تكون مركزاً عالمياً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

وقال إن إطلاق هذه الشراكة والاستثمار في مجال البنية التحتية الرقمية، يعكس رؤية حكومة الإمارات في توسيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والوصول بها إلى آفاق جديدة، ويترجم ثقة الشركات العالمية بالبيئة والبنية الرقمية المتقدمة في الإمارات، والجاهزية التي تتميز بها، والبيئة الاستثمارية المرنة والداعمة والقادرة على إحداث نقلات نوعية عالمية في مجال التحوّل الرقمي.

من جهته، قال مؤسس ورئيس شركة «جلف داتا هب» طارق الأشرم، إن الشراكة تمثل علامة فارقة في رحلة نمو الشركة، مرحباً بشركة «كيه كيه آر»، كشريك استراتيجي.

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة لشركة «كيه كيه آر» في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيسة المشاركة للبنية التحتية الأوروبية تارا ديفيز، إن الشرق الأوسط منطقة سريعة النمو على صعيد مراكز البيانات الرقمية فائقة الحجم، وإنها أصبحت مع توافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، والقدرة التي لا مثيل لها على العمل كمركز بوابة لآسيا وإفريقيا، والالتزام الحكومي المستدام بدعم نمو القطاع الرقمي، إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة لرأس المال الطويل الأجل.

وقال رئيس البنية التحتية الرقمية العالمية في «كيه كيه آر» فالدمار شليزاك، إن الأصول الرقمية تُشكل اليوم العمود الفقري للمجتمع القائم على البيانات، خصوصاً في ظل استعداد العالم لتوليد بيانات رقمية أكثر بـ 1.5 مرة مما كان عليه قبل عامين فقط، والتزايد الكبير في الطلب على سعة مراكز البيانات.