لطيفة بنت محمد: جائزة «نوابغ العرب» تعكس اهتمام دبي بتمكين المفكرين وأصحاب العقول النابهة

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، المهندس المعماري الأردني، سهل الحياري، الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة العمارة والتصميم، والفنان التشكيلي العراقي، ضياء العزّاوي، الفائز عن فئة الأدب والفنون، وذلك على هامش حفل توزيع الجائزة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بالعقول العربية المتفردة التي حققت إنجازات متميّزة في ست فئات محورية، هي: الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون، وتسليط الضوء على العقول العربية التي تشكل قدوة للأجيال الشابة، وإبراز الأفكار الإبداعية التي تعزز موقع المنطقة العربية معرفياً وعلمياً وثقافياً على الساحة العالمية.

وأكدت سموّها أن الجائزة تُمثّل رسالة تقدير للمجتمع الإبداعي الذي يشكل جزءاً مهماً من الرصيد الفكري الثري للمنطقة العربية، وتُعدّ منصة مهمة لتكريم أفكار نوابغ العرب وإنجازاتهم الاستثنائية، وإبراز بصماتهم المتفردة، ما يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع وخلق نماذج مُلهمة قادرة على تحقيق نهضة علمية وتنموية في المنطقة العربية في مختلف المجالات.

ولفتت سموّها إلى أن الجائزة تجسّد الفكر المتفرد لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه على الاحتفاء بالعقول العربية ودورها الإيجابي المؤثر في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وقالت: «يُشكل الاستثمار في الإنسان جوهر التنمية وأساس بناء المجتمعات، وهو ما تجسّده جائزة (نوابغ العرب) التي تُعدّ أكبر حراك علمي تشهده المنطقة، وتعبّر عن أصالة هويتها الثقافية المميّزة، كما تعكس اهتمام دبي بتمكين المفكرين والاحتفاء بأصحاب العقول النابهة وإبراز إسهاماتهم المعرفية والعلمية في مختلف القطاعات».

وخلال اللقاء، أشارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية مواصلة مسيرة الإلهام والريادة في مجالات التصميم والأدب والفنون التي تشكل ركائز أساسية في الاقتصاد الإبداعي، وتسهم في دعم وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، لافتةً إلى أن المهندس سهل الحياري والفنان ضياء العزّاوي نجحا عبر أعمالهما وأساليبهما الفريدة في إحداث نقلات نوعية في قطاعات العمارة والتصميم والأدب والفنون التي تعكس عمق إرث المنطقة الثقافي وتاريخها العريق، كما تمكنا من الإسهام في إعادة استكشاف التراث بأساليب معاصرة، وإثراء المشهد الإبداعي العربي، وإبراز ما تملكه المنطقة من إمكانات وكفاءات مميّزة.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات والخبراء والفنانين والمبدعين، وأبرزهم رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والمديرة التنفيذية لـ«آرت دبي»، بينيديتا غيوني، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، وعميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، البروفيسور هاشم سركيس، والفنانة الدكتورة نجاة مكي، والفنان فيصل عبدالقادر، والفنان فوزي الخليفي، وغيرهم من أصحاب المواهب في قطاعات الثقافة والفنون والتصميم.

لطيفة بنت محمد:

. «الجائزة» رسالة تقدير لمجتمع إبداعي يشكّل جزءاً مهماً من الرصيد الفكري الثري للمنطقة العربية.

. الحياري والعزّاوي أحدثا نقلات نوعية في قطاعات العمارة والتصميم والأدب والفنون، وتمكنا من إعادة استكشاف التراث بأساليب معاصرة.