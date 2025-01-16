"الخارجية" تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام للصومال

"تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية لسعادة أحمد محمود ديرية القنصل العام لجمهورية الصومال في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.