حمدان بن محمد: «محمد بن زايد سات» صُنع في الإمارات لخدمة البشر

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن فخره بنجاح إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» إلى الفضاء.

وقال سموه: «نفخر بأن (محمد بن زايد سات)، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض».

وأضاف سموه: «إن هذه المهمة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعمل عليها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء»، وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بحمد الله أطلقنا (محمد بن زايد سات)، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة إلى الفضاء».

وتابع سموه: «هذه المهمة ستقدّم الكثير لجهودنا في مجال التنمية والاستدامة.. تحمل اسم القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعمل عليها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء».

وأضاف سموه: «سيقدّم القمر الاصطناعي صوراً أكثر دقة بضعفين من الإمكانات الحالية، وأكثر عدداً بـ10 أضعاف، وسيوفر بيانات بسرعة تفوق القدرات الحالية بأربعة أضعاف.. من الإمارات إلى العالم».

وختم سموه قائلاً: «بكل فخر (محمد بن زايد سات) صُنع في الإمارات لخدمة البشر على الأرض».

ولي عهد دبي:

. القمر الاصطناعي سيقدّم صوراً أكثر دقة بضعفين من الإمكانات الحالية.. وأكثر عدداً بـ10 أضعاف.

. «محمد بن زايد سات» سيوفر بيانات بسرعة تفوق القدرات الحالية بـ4 أضعاف.. من الإمارات إلى العالم.