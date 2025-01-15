"محمد بن زايد سات" يتصدَر "إكس".. ومتابعون: "اسم غالٍ لمكان عالٍ"

تصدر وسم #محمد_بن_زايد_سات قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس" تزامنا مع الإعلان عن نجاح إطلاق «محمد بن زايد سات»، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وحقق وسم "محمد بن زايد سات"، منذ أمس، عدد مشاهدات تزيد على " 111 مليون " مشاهدة حول العالم.

وعبَر آلاف المتابعين، من مختلف الدول العربية، من خلال الوسم، عن مشاعر الفخر والفرح بهذا الإنجاز الذي صنع بأياد إماراتية، وهو الأكثر تطورا في المنطقة، ما يشكل خطوة كبيرة في مسيرة دولة الإمارات بمجال استكشاف الفضاء.

بداية تغنَى متابعون باسم القمر الصناعي "محمد بن زايد سات"، والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرين إلى أنه الاسم الأغلى على قلوبهم، فقال المتابع سعيد بن سبيل: "محمد بن زايد سات، ينطلق للفضاء واستلام إشارة لتأكيد وصوله إلى مداره، الإسم الغالي على قلوبنا رمز يحمل معه أصالة الجيل المؤسس ورونق الحاضر الزاهر والمستقبل الحالم بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول المئوية المقبلة عام 2071".

وقال المتابع الفلاسي: "وهل هُناك فخراً أكبر مِن هذا.. إسم "محمد" وإسم "الإمارات" .. يعانقون السماء ويناطحون المجرّات".

وأشاد متابعون بالإنجاز الجديد لدولة الإمارات في مجال الفضاء، مؤكدين إنه سيصنع لحظة تاريخية تكتبها دولة الإمارات من جديد وتنقش معها احرف المجد في تاريخ الدول، فقال المتابع أحمد الشحي: "هنا الإمارات.. إنها لحظة تاريخية تكتبها الإمارات من جديد وتنقش معها احرف المجد في تاريخ الدول، إن إطلاق القمر الاصطناعي، محمد بن زايد سات، إلى الفضاء، يعبِر عن طموح لا يعرف الحدود وإصرار على تحقيق الريادة والصدارة في ميادين العلم والتكنولوجيا... إنجاز يفتخر به كل إماراتي، لا بل كل فرد محب لدولة العطاء والمحبة والتسامح".

وقالت المتابعة شذى المرزوقي: "يوم جديد من إنجازات وطننا.. "محمد بن زايد سات" صار بالفضاء.. رسالة واضحة إن الإمارات ما تعرف المستحيل".

وأكد متابعون من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن طموحات بلادهم وطموحاتهم باتت لا تتسع لها الأرض وتجاوزتها حد الفضاء، فقالت المتابعة شيماء: "جذورنا في الأرض

أعناقنا في السماء

وطموحنا تعدى حدود الفضاء".

وقال المتابع النعيمي: "طموحنا عنان السماء".

وكان للقائمين على هذا الإنجاز نصيب أيضا من تغريدات المتابعين حيث بارك العديد من المغردين للكوادر القائمة على "محمد بن زايد سات"، فقالت المتابعة فاطمة: "محمد_بن_زايد_سات نجم إماراتي يجاور نجوم الفضاء. بصمة عربية بأيدي إماراتية على جبين الكون. فخورين بفريق العمل المميز كل التوفيق والسداد إن شاء الله".

من جهتهم وصف متابعون صباح اليوم بصباح العزة والشموخ، وأنه صباح مشرِف لكل العرب، فقال المتابع محمد عبدالله: "صباح العز والشموخ، صباح الفخر بين الامم، صباح التطور والرقي، صباح الخير والسلام، صباح الإنجازات من دار الإنجازات العظيمة.. اللهم احفظ قادتنا واولياء أمورنا واجعلهم ذخراً وسنداً".

من جانبه عبر الفنان الإماراتي عبدالله الاستاد، صاحب التصميم الخطي لشعار القمر الصناعي "محمد بن زايد سات" عن فخره بخط وتصميم الشعار فقال: "جميل أن تعانق أحلامك النجوم، والأجمل أن يلامس شيئًا منك النجوم.

كلي فخر أن أقوم بخط وتصميم الشعار الخطي للقمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)،

اسمٌ غالٍ لمكانٍ عالٍ وبحرفٍ عربيٍ زاهٍ.

شكرًا لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء".

وشهد يوم أمس، إطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، وذلك في تمام الساعة 11:09 مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن، لاحقا، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، على متن صاروخ "فالكون 9"، ويعد القمر الأكثر تطوراً خطوة كبيرة في مسيرة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، إذ تم تطويره بالكامل بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.