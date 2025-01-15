«دفاع مدني دبي» يطلق «جاهزية المليار» للتوعية بسبل الحماية من مخاطر الحريق

برعاية وحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، أطلق الدفاع المدني بدبي مبادرة «جاهزية المليار»، التي تُعدّ الأكبر عالمياً في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحريق، وتهدف إلى تدريب وتوعية «مليار» شخص حول العالم بسبل الوقاية خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وتأتي المبادرة الرائدة، التي تقودها دولة الإمارات، ضمن جهود عالمية بمشاركة 34 دولة و18 منظمة إطفاء كبرى، ما يعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة عالمياً، وتتضمن المبادرة مشروع قوافل الأمل لمساعدة ودعم الدول النامية من خلال توفير المعدات اللازمة، وإنشاء مراكز إطفاء لرفع جاهزيتها واستجابتها للطوارئ، ما يسهم في توطيد التعاون الدولي بمجال السلامة.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: «ستسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي حول الوقاية من الحرائق وأهمية إجراءات السلامة، عبر حملات توعوية على مستوى عالمي، عن طريق منصة رقمية تقدم دورات تدريبية متخصصة بالعديد من اللغات».