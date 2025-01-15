رئيس الدولة يلتقي رؤساء وفود مشاركين في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من قادة الدول المشاركين في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025».

وقد التقى سموه، كلاً على حدة، رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، ورئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لاكسن، ورئيس وزراء جمهورية فنلندا، بيتيري أوربو.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بضيوف دولة الإمارات، مؤكداً تقديره حرصهم على المشاركة في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، والاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لبناء جسور التعاون والشراكات التنموية التي تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من جمهورية رواندا وماليزيا ونيوزيلندا وفنلندا، والعمل المشترك على تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستدامة، بجانب الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميته في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة، وما يوفره من منصة عالمية فاعلة للنقاش وطرح الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يخدم التنمية المستدامة في العالم، ويسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي.

من جانبهم، عبّر بول كاغامي وأنور إبراهيم وكريستوفر لاكسن وبيتيري أوربو، عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مشيدين بـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة»، والدور المهم الذي يقوم به لخدمة الاستدامة في العالم، مؤكدين حرصهم على دفع علاقات بلدانهم مع الإمارات إلى الأمام.