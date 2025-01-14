طرق دبي تطور 8 محطات للنقل البحري لتتناسب مع أصحاب الهمم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، مشروع تطوير محطات النقل البحري لتتناسب مع معايير كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، التي تهدف إلى تقديم خدمات سهلة الوصول من كل شرائح المجتمع وفق التصاميم والاشتراطات المعتمدة وبما يحقق رؤية إمارة دبي أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على أن تكون جميع مرافقها وخدماتها في النقل الجماعي، صديقة لأصحاب الهمم، تنفيذاً لمبادرة حكومة دبي الرامية إلى جعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من التنقل بأمان وسلاسة، لضمان حصولهم على خدمة متكاملة حسب احتياجاتهم، والامتثال التام لمتطلبات كود دبي في محطات النقل البحري.

وقال خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن الهيئة استكملت تطوير 8 محطات للنقل بحري في إمارة دبي خلال عام 2024، عبر توفير عناصر الربط بين المرافق والأرصفة والمساحات المفتوحة لضمان حركة ووصول أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع إلى وجهاتهم بشكل مستقل وآمن.

وأوضح الزرعوني أن نطاق العمل تضمن تأهيل البنية التحتية لمحطات النقل البحري بما يشمل تعزيز الإنارة وتوفير المقابض اليدوية وتحسين الأرضيات بإضافة علامات الأمن والسلامة بحسب المواصفات البحرية، ومحسنات سمعية عبر توفير مكبرات صوتية للتواصل مع أصحاب التحديات السمعية للاستعلام المباشر عن مواعيد ورحلات النقل البحري.