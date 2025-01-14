رصد مذنب لامع من سماء الإمارات في وضح النهار

صور مرصد الختم الفلكي في أبوظبي اليوم مذنب من سماء الإمارات في وضح النهار وذلك لليوم الثاني على التوالي وذلك في إطار المتابعة العالمية لرصد وتصوير مذنب لامع جدا يظهر في السماء يسمى "أطلس" (C/2024 G3).

ويلمع المذنب الآن بالقدر سالب 2.5 ومن المتوقع أن يتمكن عامة المهتمين من رؤيته خلال الأيام القليلة المقبلة بالعين المجردة كمذنب لامع في جهة الغرب بعد غروب الشمس ويعتقد أن هذا المذنب سيكون ألمع مذنب في السماء عام 2025.

‏وتكمن أهمية الرصد لمتابعة تطور المذنب أثناء مروره بالقرب من الشمس والذي حدث يوم أمس الإثنين حيث مر على مسافة 13.5 مليون كم من الشمس والكثير من المذنبات تتفكك وتتلاشي بسبب الضغط والجاذبية الشمسية من على هذه المسافة القريبة ولذلك هناك اهتمام عالمي لمعرفة هل سيتمكن المذنب من تحمل الضغط والتماسك، فإذا ما نجح بذلك فعلا ستمكن رؤيته خلال الأيام القليلة القادمة في جهة الغرب بعد غروب الشمس كمذنب لامع.

ويمكن الاستنتاج من الصورة المرفقة ومن صور قليلة أخرى أن المذنب ما زال متماسكا وقد استطاع عبور حضيض الشمس بدون تفككه ونظرا لقرب المذنب من الشمس يوم أمس واليوم فإنه لا يمكن رصده إلا أثناء النهار إذ أنه يشرق ويغرب مع الشمس تقريبا وقد مر المذنب في أقرب مسافة من الأرض يوم أمس أيضا وكان على مسافة 141 مليون كم.