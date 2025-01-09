4 مهام رئيسة لـ «النظام الكهربائي» في «محمد بن زايد سات»

كشف خبراء إماراتيون مشاركون في تصنيع القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» (MBZ sat)، المقرر إطلاقه إلى مداره في يناير الجاري، أن النظام الكهربائي للقمر يتضمن أربع مهام رئيسة، هي توليد الطاقة الكهربائية وتخزينها وتحويلها وتوزيعها في القمر الاصطناعي، فيما جرى تصميم وتصنيع 90 لوحاً كهربائياً في القمر على مدار سنوات عدة.

وقال الخبراء إن مشاركتهم في هذه المهمة تمثل لحظات فخر لهم، لاسيما أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتفصيلاً، قال مسؤول عمليات التصنيع الإلكتروني في القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، محمد العبار، إن دوره اعتمد على تصميم وتصنيع الألواح الكهربائية للقمر الاصطناعي، موضحاً أنه عمل ضمن فريق كمسؤول عمليات التصنيع الإلكتروني في القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات».

وأوضح خلال فيديو أعدّه مركز محمد بن راشد للفضاء، أن أبرز اللحظات التي عاشها خلال تصنيع القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» هي إتمام الاختبارات للألواح الكهربائية في النموذج النهائي، حيث تم ذلك بعد العمل لسنوات على تصميم وتصنيع 90 لوحاً في مراحل مختلفة، مشيراً إلى أن لهذه الألواح مهام عديدة منها توزيع الطاقة وتحليل البيانات.

وأضاف العبار: «فخور بالعمل على هذه المهمة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد طموحات الشباب إلى النجوم».

بدورها، قالت خبيرة الأنظمة الكهربائية في القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، علياء المطوع: «تمثّل دوري في تصميم وتطوير واختبار النظام الكهربائي في القمر الاصطناعي»، موضحة أن النظام الكهربائي له أربع مهام رئيسة هي توليد الطاقة الكهربائية وتخزينها وتحويلها وتوزيعها في القمر الاصطناعي.

وأضافت المطوّع: «من أبرز اللحظات التي مرّت عليّ أثناء العمل في القمر، هي وقت اختبارات التجميع التي تم إجراؤها لمدة أسبوعين بشكل متواصل، إذ كانت لحظة فارقة بالنسبة لنا».

وتابعت: «هذا القمر الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، فخر لنا كشباب ويعكس طموح الدولة في الارتقاء إلى الفضاء».

من جانبها، قالت خبيرة الأنظمة الحرارية نورة الشحي: «إنه بسبب درجة الحرارة القاسية في الفضاء لا يستطيع القمر الاصطناعي تأدية مهمته من دون أنظمة حرارية تساعده على التحكم في الحرارة، لذلك نقوم في قسم الأنظمة الحرارية بتحليل القمر الاصطناعي في أقصى درجات الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها في الفضاء، وبناءً على ذلك نقوم بتصميم واختيار القطع المناسبة للتأكد من الوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة». وأضافت: «لدينا أجهزة ترفع الحرارة وأجهزة تخفّض الحرارة وأجهزة تحافظ على درجة الحرارة، وكلها تحافظ على سلامة القمر الاصطناعي في الفضاء».

وقال خبير إلكترونيات الحمولة لقمر «محمد بن زايد سات»، سعيد حارب، إن «كاميرا القمر الاصطناعي هي الحمولة الأساسية في المهمة، وتمتاز بدقة تصوير عالية الجودة تفوق الضعف من الإمكانات الحالية، كما تمتلك القدرة على التقاط الصور عبر نطاق واسع من الأطياف، بما في ذلك الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، فضلاً عن امتلاكها تقنيات متقدمة لتحسين الدقة وزيادة التباين».

وأشار إلى أن كل هذه الخصائص تسمح بالتقاط صور عالية الدقة للأرض، بما سيمكّننا من تحسين كل المعطيات العمرانية والبيئية والمناخية.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» سيعمل على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف مُقارنة مع نظيره الذي تم إطلاقه سابقاً، إضافة إلى زيادة سرعة نقل وتحميل البيانات بمقدار ثلاثة أضعاف عن الإمكانات المتاحة حالياً، كما يُساعد نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر على إنتاج صور تفوق كمية الصور التي يُنتجها المركز حالياً بـ10 أضعاف.