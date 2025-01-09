تجديد وفحص المركبات «عن بُعد» في الشارقة

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «شركة رافد لحلول المركبات»، مبادرة مبتكرة لتجديد وفحص المركبات «عن بُعد» عبر تطبيقها الذكي، كأول خدمة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الفحص الفني وتجديد المركبات، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وتستهدف المبادرة المركبات الخاصة التي تحمل لوحات إمارة الشارقة، شريطة ألّا يزيد عمر المركبة على ثماني سنوات، وألّا يكون قد مضى على آخر فحص فني لها أكثر من 18 شهراً، ويستطيع المتعامل التقدم للمبادرة من خلال تطبيق «رافد» الذكي واتباع الإجراءات المتسلسلة.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، العقيد خالد محمد الكي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوجه الرقمي للإمارة، وتسهيل الإجراءات وتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير خدمات حكومية ذكية تلبي احتياجات الأفراد بكفاءة وسرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رافد، أحمد جمعة المشرخ، إن المبادرة تعكس التزام الشركة بتقديم حلول تقنية مبتكرة تواكب الحداثة العصرية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخدمة تُعدّ نقلة نوعية في تطوير قطاع المركبات، وتوفير خدمات مريحة وسريعة للمجتمع.

وتُعدّ شركة «رافد» لحلول المركبات إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق رضا العملاء، وتعزيز تجربتهم عبر حلول تقنية متطورة.

. «المبادرة» تستهدف المركبات الخاصة التي لا يزيد عمرها على 8 سنوات.