محمد بن راشد: نفخر بـ «نوابغ العرب» الذين ألهمونا بإبداعاتهم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور ياسين آيت سحالية، الفائز بجائزة «نوابغ العرب 2024»، عن فئة الاقتصاد، لما قدمه من أبحاث ودراسات ونظريات معتمدة في العديد من منظومات التحليل المالي والتخطيط الاقتصادي الاستشرافي للمستقبل القصير والمتوسط والبعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2024، البروفيسور ياسين آيت سحالية من الجزائر، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، الذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدم، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، ما أسهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي، نبارك له فوزه، ونفخر بجميع نوابغ العرب الذين ألهمونا بإبداعاتهم، ونلتقي بهم قريباً في حفل جائزة نوابغ العرب، بإذن الله».

وتكرّم جائزة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات القامات العربية المتميزة في ست فئات حيوية، لاستئناف إسهام المنطقة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي الاقتصاد، والطب، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.

وحصد لقب «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد البروفيسور ياسين آيت سحالية، من الجزائر، وهو أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأميركية، الذي وضع نظريات نوعية ومنهجيات علمية تمكّن التحليل المالي في الوقت الفعلي، وتدعم رؤى التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي لكبرى المؤسسات، وأهم القطاعات التنموية، والعديد من الحكومات والدول.

وعزز البروفيسور ياسين دور الخطط الاقتصادية في العمل التنموي، التي تنعكس إيجاباً على دفع عجلة التقدم الحضاري، وتسهم في الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي، وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

والبروفيسور ياسين هو رائد المقياس الاقتصادي المالي عالي التردد، الذي أحدث نقلة نوعية في مجال القياس الاقتصادي، من خلال استخدام البيانات في الأسواق لتحديد مستويات تقلّبها، وتوقّع أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، وتم استخدام نتائجه حتى الآن في العديد من المجالات، مثل تقييم وإدارة المخاطر، والتحليل المالي.

ويتقلد البروفيسور ياسين حالياً منصب أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأميركية، وسبق له أن شغل موقع المدير الأول لمركز بيندهايم للمالية بجامعة برينستون من 1998 حتى 2014، وكان قبل ذلك أستاذاً للمالية في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو التي عمل فيها من عام 1993 حتى عام 1998.

وكان رئيس التحرير المشارك لنشرات «مقاييس اقتصادية» بين عامَي 2012 و2018، و«المقاييس الاقتصادية» بين عامَي 2007 و2013، و«التمويل وتحليلات الأسواق المالية» بين عامَي 1996 و2011، ونشرة «تمويل» بين عامَي 2007 و2010، كما حرر البروفيسور ياسين بين عامَي 2003 و2006 نشرة «مراجعة الدراسات المالية».

وأجرى البروفيسور ياسين، على مدى سنوات وعقود، أكثر من 80 بحثاً ودراسة أكاديمية مرموقة، وألّف كتابين، جميعها تستخدم حالياً على نطاق واسع في النظم الاقتصادية والأنظمة المالية، سواء لتسعير الأصول أو رصد مؤشرات الأسواق المالية.

وتَوَاصل وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد عبدالله القرقاوي، مع البروفيسور ياسين آيت بتقنية الاتصال المرئي بالفيديو، لإبلاغه فوزه بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة الاقتصاد، مؤكداً أن العقول العربية الفذة، لاسيما في مجال الاقتصاد واستراتيجياته، هي محل فخر واعتزاز المواهب الشابة والكفاءات في العالم العربي، لأنها الممكّن والمحفز والمسرّع لاستعادة الدور العربي الفاعل في مسارات التقدم.

وقال محمد القرقاوي إن جوائز نوابغ العرب تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم العقول العربية المتميزة، والتعريف بإنجازاتها وتوسيع أثرها المعرفي والتنموي الفاعل في تخصصاتها، لتصميم مستقبل المنطقة العربية والعالم.

وخاطب البروفيسور ياسين آيت قائلاً: «نظرياتكم في القياس الاقتصادي والتحليل المالي أصبحت مرجعاً للعديد من المؤسسات والأسواق والاقتصادات والحكومات، ودراساتكم تلهم جيلاً جديداً من الاقتصاديين المتمكنين عربياً وعالمياً، وبكم يعتز الجميع في العالم العربي».

ودعا الأجيال الصاعدة والمواهب الناشئة، لاسيما في مجال الاقتصاد، إلى الاقتداء بقصص النجاح الملهمة لنوابغ العرب في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، مؤكداً أن جوائز «نوابغ العرب» مستمرة في تسليط الضوء على إنجازات وإبداعات العقول العربية الملهمة.

ونشر البروفيسور ياسين آيت العديد من الأبحاث في الأوساط الاقتصادية، ومن أكثرها اقتباساً في رسائل الماجستير والدكتوراه دراسة مقياسين هما تحديد التقلب المتكامل باستخدام بيانات عالية التردد، الذي يتناول التحديات التي تفرضها البنية الدقيقة مكثّفة العمليات للأسواق المالية والاقتصادية عند تقدير تقلّب العائدات عالية التردد، ويقترح البروفيسور من خلال الدراسة إطار عمل لإنجاز التقديرات بمقياسين متوازيين، واستخدام البيانات الدقيقة بشكل مثالي للتوفيق بين مقياس النمذجة المستمرة ومقياس العينات المنعزلة، بما يحسّن دقة التوقعات، بغضّ النظر عن ازدحام تحركات السوق.

وترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، لجنة «نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد»، التي ضمت في عضويتها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور رباح أرزقي، زميل أول في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وفريد بلحاج، من مركز السياسات للجنوب الجديد، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

وبهذا الإعلان تكون قائمة الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز «نوابغ العرب»، ضمن فئاتها الست، قد اكتملت بعد فوز المهندس المعماري سهل الحياري من الأردن عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر عن فئة الطب، والبروفيسور عمر ياغي من الأردن عن فئة العلوم الطبيعية، والفنان ضياء العزاوي من العراق عن فئة الآداب والفنون، والبروفيسور أسامة خطيب من سورية عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.

وتعمل مبادرة «نوابغ العرب»، التي أمست بمثابة «نوبل العرب»، على تسليط الضوء على الإنجازات الملهمة للعقول العربية الفذة، والتعريف بأثرها في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية، لتوسيعه وتحفيز المزيد من الشباب العربي والمواهب العربية الناشئة على أن تحذو حذو نوابغ العرب المتميزين.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت الجائزة الكبرى من نوعها عربياً، تسجيل إقبال نوعي وحجم كبير من طلبات الترشيح من الأفراد والمؤسسات لقامات علمية ومعرفية وإبداعية، أصبحت قدوة للكوادر العربية الشابة للمثابرة والتفاني من أجل تعزيز الدور العربي في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.

محمد القرقاوي:

. جوائز نوابغ العرب تترجم رؤية محمد بن راشد بتكريم العقول العربية المتميزة، والتعريف بإنجازاتها، وتوسيع أثرها المعرفي والتنموي الفاعل.

. البروفيسور ياسين آيت يعدّ رائد المقياس الاقتصادي المالي عالي التردد، الذي أحدث نقلة نوعية في مجال القياس الاقتصادي.