الذكاء الاصطناعي يدير منظومة المرور بدبي في «رأس السنة»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جاهزيتها لتسهيل احتفالات رأس السنة الميلادية. وأشارت إلى أن الإمارة أثبتت ريادتها العالمية في إدارة الفعاليات الكبرى، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، ونظم التحكم الذكية التي تضمن انسيابية الحركة المرورية، وسهولة التنقل في جميع الأوقات، خلال أحداث بحجم احتفالات رأس السنة، وإكسبو.

وأوضح المدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسين البنا، أن دبي تمتلك مراكز تحكم مرورية تُعدّ من الأكثر تقدماً عالمياً، من بينها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة السير وتوجيهها، ما يتيح التعامل مع الحوادث وضمان انسيابية المرور بشكل فوري، إضافة إلى مركز التحكم الموحد الذي يعدّ أحد أكبر وأحدث المراكز على مستوى العالم، ويربط جميع منظومات النقل والمواصلات ضمن منصة واحدة، ما يسهم في إدارة وسائل النقل العام المختلفة، ومركبات الأجرة بفاعلية فائقة.

وأضاف أنه تم افتتاح خمسة جسور جديدة على شارع الخيل، ما زاد الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%، وأسهم في توفير خيارات مرورية بديلة في حال إغلاق شارع الشيخ زايد خلال الفعاليات الكبرى، وأن الهيئة خصصت نحو 260 حافلة إضافية هذا العام، بزيادة تصل إلى 15% على العام الماضي، لنقل الزوار إلى منطقة برج خليفة بأريحية تامة.

وأكد أن «مترو دبي» سيعمل على مدار 43 ساعة متواصلة خلال ليلة رأس السنة، لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور، مشيراً إلى توفير 20 ألف موقف إضافي للسيارات في مناطق مختلفة بالقرب من برج خليفة، إضافة إلى مواقف نادي الوصل، ومواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومواقف الكفاف، وذلك في إطار توفير خطة مرورية متكاملة، إلى جانب محور أنظمة النقل، ومحور الأنظمة المرورية لمراقبة حركة المرور، وتوجيه الجمهور إلى المسارات المناسبة.

وأوضح أن مراكز التحكم الذكية تستخدم مجسات وتقنيات حديثة لتتبع الكثافة المرورية، وتوجيه الجمهور إلى الطرق البديلة بشكل فوري، مؤكداً أن الخطط التشغيلية تشمل استخدام نظم ذكاء اصطناعي لتوزيع الحافلات ومركبات الأجرة بحسب الحاجة، وضمان تكامل الشبكة المرورية خلال ذروة الأحداث.

وأشار البنا إلى أهمية مركز التحكم الموحد الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتيح إدارة متكاملة لكل وسائل النقل العامة والخاصة، بما في ذلك القدرة على مراقبة وتوجيه الحركة في الوقت الفعلي، مؤكداً أن الخطط التشغيلية تتضمن توفير استجابة سريعة لأي طارئ قد يحدث خلال الفعاليات الكبرى، بما يضمن سلامة الجمهور وسهولة تنقلهم.

. 5 جسور جديدة بشارع الخيل، لتوفير خيارات مرورية بديلة، في حال إغلاق شارع الشيخ زايد خلال الفعاليات الكبرى.

. 43 ساعة عمل متواصلة لـ«مترو دبي» خلال ليلة رأس السنة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الجمهور.

. 260 حافلة إضافية بزيادة 15% على العام الماضي، لنقل الزوار إلى منطقة برج خليفة بأريحية تامة.