جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تطلق مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي، وربطه بمبادئ الاستدامة الثقافية والاجتماعية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الجهود الرامية إلى حماية الهوية الوطنية عبر الأجيال، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على أصالتها، وترسيخ موروثها الحضاري.

وتضمنت المبادرة سلسلة من الفعاليات والبرامج التفاعلية الهادفة إلى تمكين الطلبة من استكشاف الهوية الوطنية الإماراتية وفهم معانيها العميقة، وشملت ورش عمل عن «سنع» القهوة الإماراتية، تعرّف خلالها الطلبة إلى تقاليد إعداد القهوة وتقديمها، وأصالة جذورها في الثقافة الإماراتية، لإبراز الكرم وتحقيق التواصل.

ونظمت الجامعة برنامجاً تدريبياً عن فنون الصقارة التي تعدّ رمزاً للقوة والشجاعة، بهدف إحياء هذه الرياضة التقليدية، ونقل معارفها وفنونها للأجيال الجديدة.

وقال مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، إن مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام» تجسد الالتزام الراسخ من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بدورها في الحفاظ على مكوّنات الهوية الوطنية، وتعزيز جهود الاستدامة الثقافية، من خلال تمكين الشباب من فهم دورهم في الحفاظ على التراث ونقله إلى أجيال المستقبل.

وأضاف أن البرامج التي تطلقها الجامعة ضمن هذه المبادرة تنقل الهوية الوطنية من مجرد مفهوم إلى تجربة حية ومستمرة، ترتكز على إبراز أصالة التراث الإماراتي وربطه بمبادئ الاستدامة لدى الطلبة، وتعزز جهود الحفاظ على الهوية والثقافة الإماراتية.

وأكد أن مبادرات الجامعة المختلفة لتعزيز الهوية الوطنية تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ مكنونات التراث والاعتزاز به، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة كإحدى أكثر دول العالم تطوراً حضارياً وتأثيراً إيجابياً في الحوار بين الثقافات، ونشر ثقافة السلام والتسامح وقيم العيش المشترك.

الدكتور خليفة مبارك الظاهري:

. نستهدف نقل الهوية الوطنية من مجرد مفهوم إلى تجربة حية ومستمرة، ترتكز على إبراز أصالة التراث الإماراتي، وربطه بمبادئ الاستدامة لدى الطلبة.