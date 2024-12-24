«صحية الوطني الاتحادي» تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث اطلعت على دراسة برلمانية مُعدة من الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، واستعرضت الأسباب والملاحظات والآثار والمقترحات المتعلقة به، الذي تتم مناقشته وفق محاور «دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة» و«سياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب»، و«العوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة».

حضر الاجتماع مقررة اللجنة، الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأعضاء اللجنة، سمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.