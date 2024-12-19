رجل وزوجته يعتديان على امرأة بالضرب والسبّ

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل وزوجته أن يؤديا إلى امرأة مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن سبّها وضربها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل وزوجته، طالبت فيها بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامهما الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن المدعى عليه الأول اعتدى عليها بالضرب، فيما سبّتها المدعى عليها الثانية، بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد دِينا عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليهما في القضية الجزائية عن تهمة سبّ المدعية، إضافة إلى إدانة المدعى عليه الأول عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية، وإلحاق إصابات بها وُصفت بالتقرير الطبي المرفق في الأوراق، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز، ضمان الضرر، ولفتت إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليهما، وأوضحت أن الضرر الجسدي والآلام النفسية جراء الإصابات، وما شعرت به المدعية من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، تستوجب تعويضها مادياً ومعنوياً، إضافة إلى الإهانة التي صاحبتها، وهو ما ألحق بها ضرراً أدبياً.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5000 درهم على النحو المبيّن بالأسباب، وألزمتهما الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.