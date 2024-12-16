حمد الشرقي يستلم مجموعة من الصور النادرة احتفاء بالذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الفجيرة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سعادة حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له.

وتسلم سموه، خلال اللقاء، مجموعة قيمة ونادرة من الصور الخاصة بسموه من شبكة أبوظبي للإعلام، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة قوة المؤسسات الإعلامية في إبراز الإرث الثقافي والاجتماعي الغني لدولة الإمارات عامة والفجيرة خاصة، وترسيخه بين الأجيال، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الإعلامية والثقافية لنقل الصورة التاريخية والثقافية للإمارات وإرثها الأصيل.

كما تم خلال اللقاء، استعراض مجموعة من الخطط الإستراتيجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والروبوتات الإعلامية المستخدمة في شبكة أبوظبي للإعلام، والتي تعد أحد رواد الإعلام، ومن أوائل المؤسسات الإعلامية في المنطقة التي تعتمد على الابتكار الرقمي، وتساهم بشكل كبير في تطوير المشهد الإعلامي عبر تبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية.

وتقدم حمد الكعبي بالتهنئة والمباركة لسموه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه مقاليد الحكم، وبجزيل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وتشجيعه الدائم واللامحدود لقطاع الإعلام في الدولة، وحرصه المستمر على تحفيز الشباب للعمل مع كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، لخلق بيئة عمل جاذبة ومتكاملة تسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة الإعلام والثقافة فالدولة، كما أكد حرص شبكة أبوظبي للإعلام على توسيع البصمة الرقمية عبر المنصات المختلفة، لضمان وصول أوسع لها، ما يسهم في تعزيز مستوى أدائها وإبراز دورها ضمن طليعة المؤسسات الإعلامية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.