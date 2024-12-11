طقس غائم وأمطار محتملة حتى الأحد

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن ان الدولة تتعرض لمنخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ً مع احتمال سقوط أمطار، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 31.1 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة 9.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم "الخميس" غائم جزئياً إلى غائم أحيانا وتظهر السحب المنخفضة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يكون طقس غداً "الجمعة"، صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الشمالية والجزر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

وتوقع المركز ان يكون الطقس يوم السبت المقبل غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس يوم الأحد، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساء في الخليج العربي وفي بحر عمان.