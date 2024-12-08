حاكما عجمان ورأس الخيمة وأولياء عهود يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت، وذلك اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتناول فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي، إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، الذي أمَّ المصلين، في خطبته، أهمية ‌الماء الذي يحيا به كل شيء، وأمر الله تعالى لنا بالمحافظة عليه، والتأمل في عاقبة فقده، ونهيه عن التهاون في أمره، والإسراف فيه وهدره.

ودعا المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعموا بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

ورفع الإمام والمصلون أكف التضرع إلى الله تعالى أن ينزل الغيث رحمة بالعباد، وأن يسقي به العباد والبلاد وينبت الأرض، وأن يكون غيثاً هنيئاً مريئاً نافعاً غير ضار، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام، ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، ويدخلهم بفضله جنات النعيم.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، برفقة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ زايد بمنطقة دفن الخور في رأس الخيمة، وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ورفع الإمام والمصلون في ختام الصلاة أكفَّ التضرع إلى المولى عز وجل أن ينزل الغيث رحمةً بالبلاد والعباد، وينبت الزرع في الأرض، ويجعله سقيا رحمة وخير، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام، ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى.

وأدّى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ زايد بمدينة دبا الفجيرة، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدّى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وجموع المواطنين والمقيمين.

ورفع المصلون في ختام الصلاة أكفّ التضرع إلى الله عزّ وجل أن ينزل الغيث على العباد والبلاد.

كما أدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بمنطقة عود الطاير بأم القيوين، وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، ومدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، سيف حميد سالم، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

وتناول فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري - الذي أَمَّ المصلين - في خطبته، أحكام صلاة الاستسقاء، داعياً الله العلي القدير أن يغيث العباد والبلاد.

أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أدت جموع المصلين أمس صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الدولة، وتوجهوا بالدعاء إلى المولى عز وجل أن ينزل الغيث المبارك النافع رحمةً بالعباد والبلاد وجميع المخلوقات، وأن ينبت الزرع ويدر الضرع إنه القادر على ذلك وهو أرحم الراحمين.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، بالمشاركة الواسعة من أفراد المجتمع في صلاة الاستسقاء اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب نزول الغيث النافع، متوجهاً إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل دولة الإمارات واحة خيرٍ وبركةٍ ونماءٍ وسائر ربوع الكون، وأن يحفظ بحفظه صاحب السمو رئيس الدولة والقيادة الرشيدة، وأن يوفقهم لما فيه الخير لشعبهم والأمة عامة.