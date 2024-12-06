17 عالماً إماراتياً يشاركون بمنتدى العلماء الشباب في «البريكس»

شاركت دولة الإمارات في الدورة التاسعة من منتدى العلماء الشباب في دول البريكس، والدورة السابعة لجائزة البريكس للمبتكرين الشباب، التي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية.

وقدّم الشباب المشاركون أفكاراً ورؤى من منظور إماراتي، يستند إلى الرؤية الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار.

وجاءت هذه المشاركة - وهي الأولى للدولة منذ انضمامها إلى مجموعة البريكس في يناير 2024 - في سياق تأكيد حرصها على دعم الشباب والمواهب الناشئة، وتعزيز دورهم في الإسهام بالحوار العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتولّى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة قيادة وفد الدولة، الذي ضم ممثلين عن مجموعة من الجهات والجامعات الإماراتية، إلى جانب 17 عالماً إماراتياً شاباً شاركوا في منتدى العلماء الشباب في دول البريكس، وجائزة بريكس للمبتكرين الشباب، إذ رشّحوا 11 مشروعاً مبتكراً غطت الموضوعات الرئيسة التي تطرقت إليها هذه الدورة من منتدى العلماء الشباب، وهي التقنيات البيئية والمناخية والتقنيات المستوحاة من الطبيعة والعلوم الإنسانية الرقمية.

وشملت المشروعات المُقدمة تصميم الطائرات المسيّرة المستخدمة لإعادة تأهيل غابات القرم، والتقنيات المتطورة في مجال المعلوماتية الحيوية لدعم العلاج المناعي.

وشارك ممثلو الإمارات في المنافسة على جائزة البريكس للمبتكرين الشباب، حيث قدّموا مشروعات مبتكرة في تخصصات حيوية مثل الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، وإنتاج الديزل الحيوي المستدام، مؤكدين التزام دولة الإمارات بمواجهة القضايا العالمية الملحّة من خلال الابتكار والأبحاث التي يقودها الشباب.

وتميزت مشاركة الإمارات بدورها الاستراتيجي في اللجنة التوجيهية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة للبريكس، وقيادتها لبرامج منتدى العلماء الشباب وجائزة المبتكرين الشباب بفضل الدور القيادي لأعضاء من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة.