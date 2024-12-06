خبيران إماراتيان يسهمان في مبادرة «ازرع الإمارات»

تولى خبيران إماراتيان ضمن «برنامج خبراء الإمارات» دوراً رئيساً في تعزيز قطاع الأغذية والزراعة، في المبادرة الوطنية «ازرع الإمارات»، وتعمل خبيرة من برنامج خبراء الإمارات مديرة إدارة شؤون المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أحلام المرزوقي، على ضمان معايير الجودة والسلامة في الزراعة المستدامة، كما يُسهم حمد الشحي بدوره الوطني خبيراً من برنامج خبراء الإمارات، مُتخصص في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، ويعمل على تحديد وتقييم أحدث التقنيات الزراعية لدعم وأولويات الدولة الاستراتيجية في المجال الزراعي، وقالت الخبيرة أحلام المرزوقي: «يتمثل دوري المباشر بمبادرة (ازرع الإمارات) في توفير برامج الشهادات المتخصصة، التي تلتزم بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بالجودة والسلامة في الزراعة العضوية، والزراعة المستدامة، والممارسات البيئية، والمنتجات الكهروتقنية المستخدمة في الزراعة المتعلقة تحديداً بقطاع الأمن الغذائي».

ويتركز عمل الخبير حمد الشحي على جذب حلول التكنولوجيا الزراعية المناسبة لبيئة الزراعة الإماراتية، بما يتسق مع رؤية الإمارات نحو تطبيق أفضل الأنظمة الغذائية المرنة وزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مبادرة «ازرع الإمارات»، وأكد الشحي كفاءة الحلول المبتكرة التي تنتهجها الدولة للتغلب على الظروف البيئية القاسية، موضحاً أن الإمارات في طليعة دول العالم التي تتبنّى التقنيات المتطورة في الزراعة عن طريق استقطاب شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية لتلبية الاحتياجات الوطنية.