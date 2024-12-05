الإمارات تتصدر الدول الأكثر دعما لسكان غزة بنسبة 42%

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، وتعد من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على دعم القطاعات الحيوية المختلفة، وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ "، نقلا عن الأرقام المنشورة في خدمة التتبع المالي التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)(FTS)، أن دولة الإمارات، تصدرت قائمة الدول الأكثر دعما لسكان قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، بقيمة بلغت 828 مليون دولار، وبنسبة 42% من مجمل المساعدات المقدمة.