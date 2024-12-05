22 مبادرة تطوعية أطلقتها «الإمارات للتطوع» في 2024

أفادت رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوّع، سحر أحمد العوبد، أن الجمعية أطلقت 22 مبادرة تطوّعية خلال العام الجاري 2024، ركّزت على أغلب مجالات التطوّع، منها ما يتعلق بذوي الهمم وكبار السن وجمعيات النفع العام والعمل الإنساني.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوّع، إن الجمعية تعد الوحيدة المتخصصة في العمل التطوعي في الدولة بشكل مباشر، حيث تعمل حالياً بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي تحت مظلة إمارة الشارقة، ولفتت إلى أنها تعد من أقدم الجمعيات المعنية بالتطوع على مستوى الوطن العربي.

وأضافت العوبد: «دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال التطوّع، ويتجلى ذلك من خلال مشاركاتنا الثرية في الاتحاد العربي، كما تتعاون أغلب الوزارات والدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام مع الجمعية».

وأشارت إلى إطلاق مبادرة بعنوان «ساعات التطوع» لمساعدة أي شخص على المشاركة في العمل التطوعي لمدة ساعة من خلال منصة سيتم إطلاقها.

وأطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتطوّع، المنصة الوطنية للتطوّع «متطوعين إمارات» وتستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، وتوفير برامج متخصصة تخدم كل فئات المجتمع، في خطوة من شأنها تعزيز قيمة العمل التطوعي بين الأفراد، ودور المسؤولية المجتمعية في مسيرة التنمية المستدامة.

وأتاحت المنصة مجالات عدة للتطوع تتمثل في: التعليم، والعمل الإنساني، ورعاية كبار السن، وقطاع الصحة، وقطاعات الثقافة والفنون والرياضة، إلى جانب قطاع الترفيه، والبيئة، وخدمة المجتمع، والتطوع الدولي، والاستجابة للحالات الطارئة، والأشخاص أصحاب الهمم.