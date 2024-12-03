رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح يوم السبت المقبل

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري في الساعة 11 صباحا .. وذلك تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعمّ الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.