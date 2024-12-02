حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية الوحدة الوطنية التي أسستها رؤية الآباء المؤسسين، والتي تعتبر مصدر قوة وازدهار الدولة.

وأعرب سموه في كلمة بهذه المناسبة الوطنية عن فخره بالإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى أن التلاحم بين القيادة والشعب كان الأساس في بناء الدولة وتحقيق تطلعاتها.

وأثنى سموه على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين واصلوا مسيرة التطور، مؤكداً أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الدولية بفضل قيمها الثابتة في التسامح والابتكار والتعاون الدولي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في الوحدة والتنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة ستظل وجهة الأمل والطموح لكل من يسعى للنجاح، وستواصل السير بخطى ثابتة نحو المستقبل.