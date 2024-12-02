ولي عهد عجمان: اتحادنا مثال يحتذى ونموذج للوحدة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وهي أبلغ صور الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجيل الآباء الذين أسسوا اتحاداً صار مثالاً يحتذى ونموذجاً فريداً للوحدة ، تجسّدت فيه قوة الإرادة والعزيمة، ووحدة الهدف والغاية وعظمة الطموح والثقة المطلقة في تكاتف وتلاحم كل أبناء الوطن وقدرتهم على مواجهة الصعاب وعبور التحديات.

ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجيا المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعا هذا اليوم الوطني المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء.

وقال سموه إن ثلاثة وخمسين عاما صنعت مجد أمة عبر مسيرة حافلة بالإنجازات في شتى المجالات، شكّلت علامة فارقة ونقطة مفصلية ومحطة جديدة، وضعت دولتنا في مصاف دول العالم، وعززت حضورها ورسخت دورها المميز عالميا في كثير من المناسبات وعبر العديد من المواقف، قالت فيها كلمتها ونهضت بمسؤوليتها فاستحقت ثقة وتقدير العالم.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان ، أن الثاني من ديسمبر تاريخ مُسطّر بتضحيات عظيمة وإيمان عميق وسعي مبارك لكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجازات عظيمة وتحولات جذرية على مختلف المستويات، جعلت من الإمارات دولة عصرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء، والرفاه، والأمن، والأمان.

وتابع سموه: "إن كان جيل الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين "رحمهم الله" جميعا، قد مضوا فإن إرثهم سيظل خالدا وأعمالهم ستظل باقية تتذكرها الأجيال، فقد عبروا عن نبض المواطنين كافة وأسسوا لدولة هي النموذج للدول والإلهام للشعوب.

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة تدرك تماما أن الوطن أمانة، تسلمناها من الأجداد والآباء ، وواجبنا أن يبقى عزيزا مرفوع الهامة، عالي الراية، نموذجا للوحدة التي أصبحت اليوم أمل كل بلاد العالم وحلم شعوبها ، فظلت بلادنا دوما تقرن الأقوال بالأفعال، والعمل بالإنجاز فجعلت من دولة الإمارات ساحة للتميز والإبداع والابتكار الذي لا يتوقف، فاختصرت في زمن قياسي عقوداً من التميز والنجاح على الأصعدة كافة، وتصدرت مؤشرات التنافسية العالمية بحكمة ودعم قيادتها وعقول وسواعد أبنائها .

وقال سمو ولي عهد عجمان، إنه في ظل الاتحاد تحققت إنجازات عظيمة جسّدت طموحات وتطلعات المغفور له الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين، حيث رسّخت دولتنا ريادتها العالمية وتميزها الاستثنائي، بحيث صارت مضرب المثل بين دول العالم لما تتمتع به من تقدم اقتصادي وتنمية متوازنة ، وأمن راسخ وحققت قفزات غير مسبوقة في جميع المجالات وإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية وعلمية، عززت نهضتها وتقدمها الحضاري ورفاهية وسعادة المجتمع.

وأضاف أن احتفالاتنا بعيد اتحادنا، هو تعزيز لروح الاتحاد في قلوبنا ونفوسنا والوفاء للآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والفخر بإنجازات وطن شامخ وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله".