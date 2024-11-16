تكريم" العليا للأخوة الإنسانية" بجائزة ماغوس لتعزيز التعايش السلمي

كرمت مؤسسة ماغوس ، الأمانة العامة للجنة العليا للإخوة الإنسانية، بجائزة ماغوس لتعزيز التعايش السلمي، تقديراً لجهود اللجنة المستمرة في تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية وتعزيز مفاهيم الوثيقة بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال حفل دولي أقيم مساء أمس في أسبانيا . تم منح الجائزة لسعادة الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية،

بحضور حاكم ملقا فرانسيسكو دي لا توري.. كما شارك فيه عدد من الشخصيات البارزة والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل هذه الجائزة اعترافاً عالمياً بجهود الأمانة العامة للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

‎وفي كلمة له خلال التكريم أعرب سعادة الدكتور خالد غانم الغيث عن امتنانه بالحصول على هذه الجائزة، مشيراً أنها تشجع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في تعزيز أهمية الوثيقة والتعاون بين الأديان والأمم.

‎ وتطرق الحفل إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي لعبه في تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي الممتدة خلال فترة حياته وحتى بعد مماته لما قدمه من نموذج يحتذى به في كيفية بناء مجتمعات قائمة على التسامح والتعايش السلمي.