توقعات بسقوط أمطار اليوم وضباب في عطلة الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وذكر المركز في نشرته أن طقس الغد يكون غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح بعد غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وذكر أن طقس بعد غد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها بين 20 و40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وقال إن طقس الإثنين والثلاثاء سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها بين 20 و30 كم/س، وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.