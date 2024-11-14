سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، مشيرا إلى أهمية جهود المجلس في تطوير مستوى الأكاديمية على كافة المستويات.

وناقش الاجتماع زيادة عدد أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بعدد من الأكاديميين والمتخصصين ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال التخصصات المتوفرة بالأكاديمية، ما يسهم في الارتقاء بأعمال المجلس.

كما اطلع المجلس على خطط الأكاديمية لتخريج طلبة الأكاديمية للعام المقبل 2025م، إلى جانب مناقشة المساقات الدراسية المختلفة في كافة البرامج التي تطرحها الأكاديمية، ومقترح الدراسات العليا بها، وضرورة الاهتمام بجودة التعليم وأثره في تخريج كوادر على أعلى المستويات العلمية في كافة ما تقدمه الكلية من برامج دراسية متخصصة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بكلية الموسيقى بالأكاديمية، وإكمال تعيين الكوادر التدريسية والإدارية بها، ونظامها الدراسي، لتكون وفق أعلى المواصفات العالمية في توفير أفضل فرص الدراسة العلمية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول فور وصوله في مكتبة الأكاديمية، واطلع على ما تضمه من مراجع متنوعة في مختلف العلوم الإنسانية والفنون والمسرح وغيرها من الكتب، إلى جانب نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية.

حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حبيب غلوم العطار أمين عام جمعية المسرحيين، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وإسماعيل عبد الله إسماعيل أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني (عبر تقنية الاتصال المرئي)، والدكتور بيتر بارلو المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.