حكومة رأس الخيمة تطلق برنامج الإقامة الذهبية للمعلمين

أطلقت دائرة رأس الخيمة للمعرفة في حكومة رأس الخيمة، برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب والاحتفاظ بأفضل المعلمين الذين يعملون حاليا في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.

ويتيح هذا البرنامج للمعلمين الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح لهم الإقامة في الدولة على كفالتهم الشخصية.

وتم وضع هذا البرنامج بهدف جذب والاحتفاظ بالمواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بما في ذلك المديرون، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، والمعلمون في مدارس إمارة رأس الخيمة.

وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، بهذه المناسبة، إن البرنامج يعد بمثابة تقدير للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في تحسين جودة التعليم في إمارة رأس الخيمة، فمن خلال هذه المبادرة، نعبّر عن تقديرنا العميق لمساهمات المعلمين القيمة، والتي تتماشى مع رؤية الدائرة في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى، مؤكدا الالتزم بتطوير بيئة تعليمية تدعم المواهب والابتكار، بما يساهم في تعزيز الخدمات التعليمية ويضمن النجاح المستمر للطلاب.

ويستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين رئيستين، هما مديرو المدارس وتشمل مديري المدارس، ونوابهم، ورؤساء الأقسام، وفئة المعلمين وتشمل جميع المعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة.

وبما أن دائرة رأس الخيمة للمعرفة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، ستعمل الدائرة على دعم وتسهيل عملية التقديم للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية، وذلك استنادا إلى معايير محددة، من بينها العمل والإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إمارة رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة، وإظهار تأثير إيجابي على أداء المدرسة التي يعمل بها المعلم.

وبينما تم تصميم عملية التقديم لتكون مبسطة وفعّالة، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الإقامة الذهبية لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة بإمارة رأس الخيمة.

ويتعين على المعلمين تقديم مجموعة من الوثائق تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، إضافة إلى ما يثبت مساهماتهم في تحسين أداء مدارسهم.

وبعد استكمال الوثائق، ستقوم الدائرة بمراجعة الطلب، ثم ستقوم بإرسال تأكيد الأهلية للمعلمين للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الإقامة الذهبية.