تعزيز الأمن السيبراني في الإمارات: ركيزة أساسية لبناء مستقبل رقمي مستدام

في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاعان العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُعيد الابتكار رسم معالم المستقبل ويدفع التحول الرقمي عجلة التقدم، يبرز الأمن السيبراني كركيزة أساسية لتشييد مستقبل مستدام. ومع تحول المنطقة إلى مركز تقني، تتطلب حماية هذا المستقبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات، والشراكات الاستراتيجية بين شركات التقنية الرائدة والقطاع العام. من خلال هذه الشراكات، يمكن تطوير حلول مبتكرة لحماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. ومن خلال العمل معاً، يمكننا بناء منظومة أمن سيبراني متكاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وضمان استدامة التقدم الرقمي في دولة الإمارات.

التزام راسخ بالأمان

باعتبارها من أقدم شركاء التقنية للنظام الإيكولوجي الرقمي في دولة الإمارات، عملت هواوي على مواءمة إطار عمل الأمن السيبراني الخاص بها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للدولة، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز المرونة الرقمية للإمارات وحرصنا على بناء الثقة عبر تعزيز الشفافية واعتماد تدابير أمنية أثبتت فاعليتها.

ويتضمن نهجنا في هذا الإطار دمج الحلول الأمنية المتطورة مع المعايير العالمية الشاملة، مما يتيح للمؤسسات، على اختلاف أحجامها اتخاذ خطوات واثقة تجاه تبني التحول الرقمي. إذ تتكيف بروتوكولاتنا الأمنية لتلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع الحفاظ على معايير حماية متسقة لجميع البيانات.

التقنيات المتقدمة: درع الحماية الرقمية

تواجه المؤسسات اليوم تهديدات سيبرانية متطورة تجعل التدابير الأمنية التقليدية غير كافية. وتعتمد البنية التحتية الأمنية من هواوي على قوة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لإنشاء أنظمة دفاع تنبؤية قادرة على توقع التهديدات وتحييدها قبل وقوعها.

وتكتسب حلولنا الأمنية السحابية أهمية بالغة في ظل تسارع عجلة التحول الرقمي، وهي تمتاز بأنها مبنية على مبادئ أمان الثقة الصفرية، مما يضمن التحقق من كل طلب وصول، بغض النظر عن مصدره. وقد أثبت هذا النهج أهميته في حماية بيئات العمل عن بُعد والشبكات الموزعة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في عصر ما بعد الجائحة.

الأمن كمسؤولية مشتركة

انطلاقاً من إيماننا بأن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، واصلنا في هواوي تعزيز شراكاتنا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام الإيكولوجي الرقمي لدولة الإمارات. وقد مكنتنا مشاركتنا الفعّالة في مبادرات مثل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من المساهمة في تطوير سياسات الأمن الوطنية بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والاعتبارات الثقافية. وقد حرصنا على تبادل أفضل الممارسات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. كما أننا نؤمن أيضاً بمبدأ الأمن حسب التصميم، حيث يشكل الأمن عنصراً حيوياً في جميع مراحل تطوير تقنياتنا.

بناء المرونة السيبرانية: دور التعليم

ندرك في هواوي أهمية دور العامل البشري في حماية الأمن السيبراني، لذا قمنا بتوسيع نطاق برامجنا التوعوية لتشمل جميع فئات المجتمع. ونعقد بانتظام ورش عمل مكثفة للتعريف الشركات والمؤسسات الحكومية بأحدث التهديدات والتدابير الأمنية العملية لمواجهتها.

هذا وتغطي برامجنا التعليمية الشاملة جميع جوانب التحديات الأمنية الحديثة، ويكتسب المشاركون فيها مهارات عالية في الكشف عن التهديدات المتقدمة وطرق التصدي لها، ويتعلمون آلية تحديد هجمات الهندسة الاجتماعية المتطورة ومواجهتها. كما يتقن المشاركون أساسيات الأمن السحابي وطرق حماية النظام الإيكولوجي المتنامي لأجهزة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي باتت تشكل العمود الفقري لعالمنا الرقمي المتصل.

حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل والابتكار، وهو ما يفرض أهمية ملحة لحماية بنيتها التحتية الحيوية. وتوفر هواوي حلول الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية عبر مختلف القطاعات في الدولة؛ إذ تمتد تدابيرنا الأمنية لتحمي شبكات الطاقة والمرافق العامة، مما يضمن عدم انقطاع إمدادات الطاقة والمياه، كما تقدم حماية شاملة للأنظمة التي تعالج ملايين المعاملات يومياً في قطاع الخدمات المالية. علاوةً على ذلك، تعمل حلولنا على تأمين شبكات النقل وأنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية للاتصالات، وذلك بفضل استخدام طبقات متعددة من الأمان تساعد الدول على حماية نفسها من التهديدات المتقدمة.

آفاق الأمن السيبراني

تلتزم هواوي بمواصلة تطوير قدرات الأمن السيبراني لدولة الإمارات وتمكينها لتكون مستعدة لأي تهديدات تنشأ في المستقبل، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحفز الابتكار في مراكز البحث والتطوير لدينا لإبداع حلول تحمي الجيل القادم من البنية التحتية الرقمية.

وفي حين تتقدم مسيرة التحول نحو مستقبل رقمي آمن بلا هوادة، نقف في هواوي إلى جانب شركائنا في دولة الإمارات مستعدين لمواجهة أي تحديات جديدة، حيث نعمل معاً لبناء نظام إيكولوجي رقمي يدعم الرؤية المستقبلية الطموحة للدولة ويرتكز إلى الابتكار التكنولوجي والتعاون الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية.

تتنامى أهمية الأمان في عصر التحول الرقمي اليوم باعتباره ركيزة أساسية لحفز التقدم. وتبقى هواوي ملتزمة بدعم الريادة الإقليمية لدولة الإمارات بمجال التقدم التكنولوجي، من خلال تأمين أسس أمنية قوية تدعم هذا التقدم وتحمي الأصول الرقمية للدولة بما يمكنها من مواصلة النمو والنجاح.