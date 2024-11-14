«إقامة دبي» تحصد 7 جوائز عالمية من «مجلس هارفارد»

حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي سبع جوائز مرموقة في «جوائز مجلس هارفارد للأعمال» لعام 2024، المعنية بتكريم القيادات المتميزة والفرق المبدعة من المؤسسات العالمية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وحصلت «إقامة دبي» على جائزة القيادة الفردية (الماسية)، التي نالها مدير الإدارة، الفريق محمد أحمد المري، تقديراً لدوره القيادي وجهوده في تعزيز مسيرة التحول المؤسسي، كما فازت الإدارة بجائزة الشراكة، بفضل جهود قسمَي الشراكة والتكامل، وإدارة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في ترسيخ علاقات تعاون فعالة تدعم أهدافها الاستراتيجية.

وحازت الإدارة جائزة التميز المؤسسي التي تُعدّ شهادة دولية لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في الخدمات، وجائزة الرشاقة المؤسسية، تقديراً للجهود المبذولة من قِبل قسم الرشاقة المؤسسية في تعزيز مرونة الإدارة، وقدرتها على التكيّف السريع.

كما قادت جهود إدارة العقود والمشتريات إلى الفوز بجائزة سلسلة التوريد، نظير دورها الكبير في تعزيز كفاءة عمليات التوريد والإمداد، وحصلت «إقامة دبي» أيضاً على جائزة رعاية المتعاملين، بفضل جهود إدارة سعادة المتعاملين، وقسم استطلاع الرأي، في تحسين تجارب المتعاملين وتلبية توقعاتهم.

وتأكيداً لدور التكنولوجيا المتقدمة، فازت الإدارة بجائزة الذكاء الاصطناعي، تقديراً لجهود إدارة الخدمات الرقمية في تطوير أنظمة ذكية تُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت بالتميز والابتكار المستدام، ويعد دليلاً على الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق العمل في (إقامة دبي)، إذ نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات التي تواكب تطلعات المجتمع، وتعزّز مكانة دبي العالمية مركزاً ريادياً في تقديم الخدمات المتميزة».

وأضاف أن الجوائز تجسّد مساعي «إقامة دبي» الحثيثة لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في المجالات كافة، بما يعكس رؤيتها لتحقيق الريادة وتقديم خدمات تعزّز ثقة المتعاملين وتحسّن تجربتهم في الإمارة.